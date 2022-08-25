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Гвардиола: «Бернарду Силва очень любит «Барселону»

 
25 Августа 2022 • 02:20 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
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27.08 17:00

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что Бернарду Силва неравнодушен к «Барселоне».

Португалец уже не первый месяц является трансферной целью «Барселоны», и в каталонском клубе по-прежнему рассчитывают подписать полузащитника, несмотря на его высокую стоимость.

«Я точно не тот человек, который может сказать «Барселоне» «забудьте про Бернарду». Да, мы намерены его удержать, но я не хочу расстроить кого-то своими словами. В первую очередь клубы должны прийти к согласию, чтобы трансфер был возможен, но со спортивной точки зрения, как тренер, я хочу, чтобы он выступал за мою команду, – заявил Гвардиола, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо. – Это правда, что Бернарду очень любит «Барселону», – добавил испанский специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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