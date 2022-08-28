Хави: «Барселона» находится на правильном пути»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями после победы над «Вальядолидом» в матче чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счётом 4:0. Дублем отметился Роберт Левандовски, ещё по голу себе в актив записали Педри и Серхи Роберто.

«Мне понравилась наша игра в этом матче, – отмечает Хави. – Мы проводим много времени в штрафной площади соперника – это говорит о том, что мы находимся на правильном пути».

Рулевой «сине-гранатовых» отдельно отметил выступление Роберта Левандовски: «Роберт – не только прирождённый бомбардир, но и очень полезный игрок во многих других аспектах. Он много работает на команду, помогает в прессинге, является настоящим лидером и примером для всех товарищей», – заявил Хави.