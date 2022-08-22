«Челси» договорился с «Барселоной» о переходе Обамеянга

«Челси» и «Барселона» пришли к соглашению по трансферу нападающего «сине-гранатовых» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Relevo.

По информации источника, сумма трансфера составит 22 миллиона евро плюс 5 миллионов «Барселона» сможет получить в виде бонусов. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего габонца в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Обамеянг провёл в составе «Барселоны» 23 матча, забив 13 голов и отдав одну результативную передачу.

Отметим, что ранее нападающий уже выступал в Англии, где защищал цвета лондонского «Арсенала». В футболке «канониров» Обамеянг провёл в общей сложности 163 матча, в которых забил 92 мяча и отдал 21 результативную передачу.