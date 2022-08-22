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«Челси» договорился с «Барселоной» о переходе Обамеянга

 
22 Августа 2022 • 17:02 Комментировать (2)
Челси
...
Лестер
27.08 17:00

«Челси» и «Барселона» пришли к соглашению по трансферу нападающего «сине-гранатовых» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Relevo.

По информации источника, сумма трансфера составит 22 миллиона евро плюс 5 миллионов «Барселона» сможет получить в виде бонусов. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего габонца в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Обамеянг провёл в составе «Барселоны» 23 матча, забив 13 голов и отдав одну результативную передачу.

Отметим, что ранее нападающий уже выступал в Англии, где защищал цвета лондонского «Арсенала». В футболке «канониров» Обамеянг провёл в общей сложности 163 матча, в которых забил 92 мяча и отдал 21 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
22 Августа 2022 в 17:46
давно пора бы...
Ando Loko
22 Августа 2022 в 17:43
Для Аубы это будет, возможно, выгодней: зарплата будет побольше, игрового времени тоже т.к. из чистых форвардов в команде никого и нет.
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