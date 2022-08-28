Хави высказался о будущем Пике и Альбы, потерявших место в основе «Барселоны»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, рассчитывает ли на двух ветеранов своей команды.

В сегодняшнем матче Ла Лиги «сине-гранатовые» одержали победу над «Вальядолидом» (4:0), но Херард Пике и Жорди Альба наблюдали за триумфом товарищей со скамейки запасных.

«Я хочу быть предельно честным с командой – я выбираю тех игроков, которых считаю лучшими на данный момент. Пике и Альба получат свои игровые минуты, потому что они важны для нас и являются лидерами в коллективе. У них достаточно смирения, чтобы принять эту ситуацию. Всё может измениться в любой момент», – заявил Хави в послематчевой беседе с журналистами.