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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави высказался о будущем Пике и Альбы, потерявших место в основе «Барселоны»

 
28 Августа 2022 • 23:35 Комментировать (1)
Барселона
4:0
Вальядолид
окончен

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, рассчитывает ли на двух ветеранов своей команды.

В сегодняшнем матче Ла Лиги «сине-гранатовые» одержали победу над «Вальядолидом» (4:0), но Херард Пике и Жорди Альба наблюдали за триумфом товарищей со скамейки запасных.

«Я хочу быть предельно честным с командой – я выбираю тех игроков, которых считаю лучшими на данный момент. Пике и Альба получат свои игровые минуты, потому что они важны для нас и являются лидерами в коллективе. У них достаточно смирения, чтобы принять эту ситуацию. Всё может измениться в любой момент», – заявил Хави в послематчевой беседе с журналистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Херард Пике Жорди Альба
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Августа 2022 в 00:17
Их время ушло ..
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окончен Хетафе 0:0 Вильярреал 4.50 3.30 1.90
окончен Барселона 4:0 Вальядолид 1.17 8.50 13.00
Идет 85 минута Эспаньол 1:1 Реал Мадрид 6.50 4.70 1.47
29.08  21:00 Кадис ... Атлетик Б 3.80 3.10 2.15
29.08  23:00 Валенсия ... Атлетико М 4.00 3.20 2.05
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