Тер Штеген согласился помочь «Барселоне»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген готов на уступки ради блага клуба.

Руководству «сине-гранатовых» удалось убедить 30-летнего немца согласиться на сокращение зарплаты, докладывает журналист-инсайдер Херард Ромеро. Решение вратаря поможет «Барселоне» урезать расходы, что, вероятно позволит провернуть ещё несколько запланированных ранее подписаний до закрытия летнего трансферного окна.

Контрактное соглашение Марк-Андре тер Штегена с каталонцами рассчитано до лета 2025 года. В текущем сезоне голкипер провёл два матча, в которых пропустил один гол и однажды сыграл «на ноль».