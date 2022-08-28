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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген согласился помочь «Барселоне»

 
28 Августа 2022 • 20:39 Комментировать
Барселона
2:0
Вальядолид
1 1.17 X 8.50 2 13.00
перерыв

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген готов на уступки ради блага клуба.

Руководству «сине-гранатовых» удалось убедить 30-летнего немца согласиться на сокращение зарплаты, докладывает журналист-инсайдер Херард Ромеро. Решение вратаря поможет «Барселоне» урезать расходы, что, вероятно позволит провернуть ещё несколько запланированных ранее подписаний до закрытия летнего трансферного окна.

Контрактное соглашение Марк-Андре тер Штегена с каталонцами рассчитано до лета 2025 года. В текущем сезоне голкипер провёл два матча, в которых пропустил один гол и однажды сыграл «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген
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БАРСЕЛОНА ВАЛЬЯДОЛИД
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