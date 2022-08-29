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Лэмпард: «Если бы Гордон попробовал устроить бойкот, то узнал бы меня с другой стороны»

 
29 Августа 2022 • 17:13 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
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30.08 21:45

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о возможном бойкоте своего подопечного Энтони Гордона, которым активно интересуется «Челси».

Ранее сообщалось, что «ириски» требуют за своего воспитанника 70 миллионов евро, которые «Челси» пока платить не готов.  

Специалист выразил уверенность в том, что Гордон не станет устраивать бойкот ради перехода в лондонский клуб.

«Если бы он попробовал сыграть в такую игру, то узнал бы меня с другой стороны. Думаю, он это понимает. Я не пытаюсь казаться жёстким, просто это бы очень противоречило тому, что я от него ожидаю», — приводит слова Лэмпарда Goal.

В текущем сезоне 21-летний Гордон провёл в составе «Эвертона» четыре матча, отметившись в них одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Англии в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Фрэнк Лэмпард Трансферы футбола - лето 2022 Энтони Гордон
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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