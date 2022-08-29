Де Йонг вылетел в Лондон, игрок интересен «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сегодня днём отправился в Лондон. Журналисты издания El Chiringuito попытались расспросить игрока о возможном переходе в «Челси», но тот не произнёс ни слова.

Испанские СМИ сообщают, что визит де Йонга в Лондон не связан с переходом в команду Томаса Тухеля. В столицу Великобритании также отправился нападающий Мемфис Депай. Дело в том, что игрокам «Барселоны» дали несколько выходных, а Де Йонг и Депай, в свою очередь, решили провести свободные дни в Лондоне.

Ранее за де Йонгом также охотился «Манчестер Юнайтед», но манкунианцы уже окончательно выбыли из гонки. Судя по всему, нидерландец останется в «Барселоне».