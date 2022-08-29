Тухель – о Кулибали: «Он важнейший игрок для нас»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о том, насколько важен для команды центральный защитник Калиду Кулибали. Напомним, что сенегалец должен вернуться на поле в завтрашнем матче с «Саутгемптоном». Ранее защитник пропустил игру против «Лестера» из-за дисквалификации.

«Я вижу у него много качеств и всё, что нужно для лидерства в таком клубе, как «Челси». Калиду завтра будет на поле. Он важнейший игрок для нас, в этом нет никаких сомнений», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Кулибали перешёл в «Челси» этим летом из «Наполи» за 38 миллионов евро. У 31-летнего сенегальца оставался год по контракту с итальянским клубом.