Кежман: «Тухель восхищается Милинковичем-Савичем»

Матея Кежман, агент полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, рассказал об интересе к футболисту со стороны лондонского «Челси». По словам серба, главный тренер «синих» Томас Тухель восхищается игрок его клиента.

«Томасу Тухелю очень нравится Милинкович-Савич, но он хотел купить центральных защитников. «Арсенал» и «Ньюкасл»? Сергей хочет стабильно играть в Лиге чемпионов. Мы не думаем, что эти варианты ему подходят», – заявил Кежман в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, что Милинкович-Савич в прошлом сезоне забил 11 голов в итальянской Серии А. Игроком интересовался «Ювентус», но туринский клуб не смог позволить себе трансфер.