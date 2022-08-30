Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кежман: «Тухель восхищается Милинковичем-Савичем»

 
30 Августа 2022 • 14:28 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
1 5.70 X 4.20 2 1.58
Через 7 ч. 0 мин.

Матея Кежман, агент полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, рассказал об интересе к футболисту со стороны лондонского «Челси». По словам серба, главный тренер «синих» Томас Тухель восхищается игрок его клиента.

«Томасу Тухелю очень нравится Милинкович-Савич, но он хотел купить центральных защитников. «Арсенал» и «Ньюкасл»? Сергей хочет стабильно играть в Лиге чемпионов. Мы не думаем, что эти варианты ему подходят», – заявил Кежман в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, что Милинкович-Савич в прошлом сезоне забил 11 голов в итальянской Серии А. Игроком интересовался «Ювентус», но туринский клуб не смог позволить себе трансфер.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Челси Матея Кежман Сергей Милинкович-Савич Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.08  21:30 Фулхэм ... Брайтон 3.30 3.35 2.25
30.08  21:30 Кристал Пэлас ... Брентфорд 2.08 3.45 3.55
30.08  21:45 Саутгемптон ... Челси 5.70 4.20 1.58
30.08  22:00 Лидс ... Эвертон
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Августа
14:35 · Англия. Премьер-лига
«Байер» арендовал Хадсона-Одои
14:28 · Англия. Премьер-лига
Кежман: «Тухель восхищается Милинковичем-Савичем»
14:16 · Англия. Премьер-лига
​Паркер стал только шестым тренером в истории АПЛ, которого уволили в августе
14:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить ещё одного полузащитника из-за травмы Эльнени
13:54 · Россия. Премьер-лига
«Челси» в ближайшие часы проведёт новую встречу по трансферу Захаряна
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Челси» близки к согласованию трансфера Обамеянга
13:18 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии – 31 августа 2022
13:09 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Ноттингем Форест»: прогноз на матч чемпионата Англии – 31 августа 2022
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Астон Вилла»: прогноз на матч чемпионата Англии – 31 августа 2022
12:29 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен: «Антони вообще не стоит 100 миллионов евро, это смешно, «МЮ» раскрутили» 4
12:16 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет, чтобы «Челси» играл по схеме с 4 защитниками
12:12 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Все в «Тоттенхэме» хотят, чтобы Кейн продлил контракт»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Агенты пытаются успеть оформить трансфер Захаряна в «Челси»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Калайджич прибыл в Англию для прохождения медосмотра в «Вулверхэмптоне»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Добровольский — о Захаряне в «Челси»: «Собрал чемодан — и вперёд»
Все новости
Рекомендуем