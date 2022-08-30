Джеймс получил травму на тренировке, игрок может пропустить матч с «Саутгемптоном»

Защитник «Челси» Рис Джеймс рискует пропустить сегодняшний выездной матч против «Саутгемптона», который стартует в 21:45 по московскому времени.

Как сообщает в социальных сетях инсайдер Саймон Филлипс, англичанин получил небольшое повреждение на вчерашней тренировке. По мерам предосторожности футболист досрочно закончил занятие.

Из-за этого тренерский штаб «Челси» раздумывает над тем, чтобы сегодня предоставить Джеймсу отдых. Напомним, что в первых четырёх турах Английской премьер-лиги Рис отметился одним голом и результативной передачей.

Вместо Джеймса в центре обороны «Челси» сегодня может выйти Сесар Аспиликуэта. Позицию правого латераля, скорее всего, закроет Рубен Лофтус-Чик.