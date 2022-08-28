Тухель сомневается в продлении контракта с Канте

Наставник «Челси» Томас Тухель не уверен в том, что клуб решит продлить контракт Н'Голо Канте, истекающий летом 2023 года.

31-летний полузащитник страдает из-за травм, что сказывается на его перспективах в клубе.

«Мы знаем, насколько важен Канте и на что он способен, но мы также должны учитывать его возраст, зарплату, травматичность. Из общей картины, основанной на всех этих факторах, и будет приниматься решение о продлении контракта. Пока неясно, сможет ли Н'Голо рассеять сомнения», – ответил Тухель.

Канте принял участие в двух стартовых матчах Премьер-лиги, после чего выбыл из строя из-за травмы. Возвращение игрока запланировано на сентябрь.