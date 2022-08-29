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Тухель решил оставить Чалобу в «Челси», игроком интересовались «Милан» и «Интер»

 
29 Августа 2022 • 09:14 Комментировать
Сассуоло
...
Милан
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30.08 19:30

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба с большой долей вероятности не покинет свою команду до закрытия трансферного окна. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство «синих» приняло решение не отпускать футболиста в аренду.

По информации источника, главный тренер «Челси» Томас Тухель поменял своё решение насчёт Чалобы. Теперь наставник хочет предоставить англичанину шанс побороться за место в основном составе, даже несмотря на скорое прибытие Уэсли Фофана из «Лестера».

В аренде 23-летнего Чалобы были заинтересованы минимум три клуба – «РБ Лейпциг», «Милан» и «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Челси Томас Тухель Трево Чалоба Трансферы футбола - лето 2022
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САССУОЛО МИЛАН
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