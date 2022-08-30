«Барселона» намерена уже сегодня закрыть сделку по продаже Обамеянга

Каталонская «Барселона» хочет уже сегодня закрыть сделку по продаже нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в лондонский «Челси». Об этом утверждает издание ESPN.

Напомним, что в габонце заинтересован лично главный тренер «Челси» Томас Тухель, который видит в нём идеального нападающего на замену Тимо Вернера. «Барселона» открыта к продаже, но требуемые 30 миллионов евро пока усложняют сделку.

Обе стороны хотят как можно скорее закрыть сделку. Сегодня состоится важная встреча, на которой клубы попробуют прийти к соглашению.

Напомним, что Обамеянг зимой этого года покинул лондонский «Арсенал», за который выступал с 2018 года.