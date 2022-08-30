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«Барселона» и «Челси» провели новые переговоры по Обамеянгу – и снова не договорились

 
30 Августа 2022 • 23:06 Комментировать
Саутгемптон
2:1
Челси
окончен

Трансфер нападающего «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга в «Челси» по-прежнему не согласован.

Сегодня клубы провели очередную встречу, в ходе которой обсудили условия перехода габонского нападающего, однако договориться снова не удалось, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Впрочем, дело на этом не закрыто – новая встреча между представителями лондонцев и каталонцев запланирована на среду.

Стоимость перехода Пьер-Эмерика Обамеянга в «Челси» может составить порядка 25 млн евро. С начала нынешнего сезона 33-летний форвард появился на поле лишь в одном матче «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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