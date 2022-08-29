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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа основная проблема в трансфере Захаряна в «Челси»

 
29 Августа 2022 • 21:19 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
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Через 23 ч. 47 мин.

Мечта полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна выступать в Английской премьер-лиге может так и остаться мечтой. Дело в том, что практически согласованный трансфер вундеркинда может сорваться в последний момент. Стороны договорились о ключевых параметрах перехода, но лондонский «Челси» не может гарантировать поступление в казну «Динамо» 15 млн евро.

Российские клубы столкнулись с санкциями в банковской сфере и банально могут не получить платежи, сообщает «РБ Спорт». Так у «Ростова» до сих пор нет денег за аренду Матиаса Норманна, а ЦСКА не досчитался суммы за переход Николы Влашича.

Времени на решение данной проблемы почти нет, крайний срок трансфера – 1 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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