Названы сроки восстановления Лаксальта

Легионер московского «Динамо» Диего Лаксальт продолжает восстанавливаться после повреждения. Как информируют журналисты Sport24, из-за проблем со здоровьем 29-летний уругвайский футболист проведет в лазарете еще две недели.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Лаксальт принял участие в двух матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

После семи сыгранных туров чемпионата страны «Динамо» набрало 13 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Следующий матч «бело-голубые» проведут на «ВТБ Арене» против екатеринбургского «Урала» 3 сентября.