Йоканович оценил дебют Маричаля за «Динамо»

Наставник московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о дебютном матче уругвайского новичка команды Николаса Маричаля, купленного в летнее трансферное окно.

«Маричаль провел хорошую игру, не терял концентрации. Я доволен его действиями. Хорошо, что у нас теперь есть три хороших центральных защитника», - передает слова главного тренера клубная пресс-служба.

В матче восьмого тура чемпионата России динамовцы на своем поле принимали екатеринбургский «Урал». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Благодаря вчерашнему успеху «бело-голубые» набрали 16 баллов и располагаются на третьем месте в турнирной таблице.