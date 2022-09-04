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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович оценил дебют Маричаля за «Динамо»

 
04 Сентября 2022 • 06:43 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Урал
окончен

Наставник московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о дебютном матче уругвайского новичка команды Николаса Маричаля, купленного в летнее трансферное окно.

«Маричаль провел хорошую игру, не терял концентрации. Я доволен его действиями. Хорошо, что у нас теперь есть три хороших центральных защитника», - передает слова главного тренера клубная пресс-служба.

В матче восьмого тура чемпионата России динамовцы на своем поле принимали екатеринбургский «Урал». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Благодаря вчерашнему успеху «бело-голубые» набрали 16 баллов и располагаются на третьем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Николас Маричаль
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