Маричаль обратился к болельщикам «Динамо»

Уругвайский защитник Николас Маричаль, пополнивший ряды московского «Динамо», обратился к поклонникам российского клуба.

«Привет болельщикам «Динамо»! Я пришел с большим желанием играть. Увидимся уже в субботу на матче против «Урала». Буду вас ждать! Вперед, «Динамо!», - передает слова новобранца пресс-служба столичного клуба.

Контракт Маричаля с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила четыре миллиона евро. За динамовцев уругваец будет играть под 18-м номером.

Матч «Динамо» - «Урал» состоится в субботу, 3 августа, на «ВТБ Арене».