Трансфер Захаряна в «Челси» окончательно сорвался

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не перейдёт в лондонский «Челси». По информации от британского журналиста Натана Гиссинга, стороны не смогли найти решение по переводу денег в Россию. Более того, ФА заблокировала сделку.

Напомним, что у Захаряна в контракте была прописана сумма отступных для европейских клубов, которая составляла 15 миллионов евро. «Челси» не может перевести эти деньги «бело-голубым» из-за санкций, которые запрещают перевод средств в Россию.

Захарян в новом сезоне РПЛ отметился одним голом и двумя результативными передачами. Сам футболист был открыт к переходу.