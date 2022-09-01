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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Трансфер Захаряна в «Челси» окончательно сорвался

 
01 Сентября 2022 • 11:57 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
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03.09 17:00

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не перейдёт в лондонский «Челси». По информации от британского журналиста Натана Гиссинга, стороны не смогли найти решение по переводу денег в Россию. Более того, ФА заблокировала сделку.

Напомним, что у Захаряна в контракте была прописана сумма отступных для европейских клубов, которая составляла 15 миллионов евро. «Челси» не может перевести эти деньги «бело-голубым» из-за санкций, которые запрещают перевод средств в Россию.

Захарян в новом сезоне РПЛ отметился одним голом и двумя результативными передачами. Сам футболист был открыт к переходу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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