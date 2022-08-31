Пирло хотел пригласить Лесового в «Фатих Карагюмрюк»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой мог перейти в «Фатих Карагюмрюк» нынешним летом, сообщил агент Малик Арутюнов.

По информации источника, в услугах 24-летнего россиянина был заинтересован главный тренер турецкой команды Андреа Пирло, однако препятствием для трансфера стала высокая зарплата футболиста. Напомним, что ранее в эту же команду перешёл экс-полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.

«Точно знаю об интересе «Фатих Карагюмрюка» к Лесовому. Пирло спрашивал у Оздоева про Даниила, но там не могут платить зарплату, как в «Динамо», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне Лесовой провёл за «Динамо» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.