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Иванов – о том, когда «Урал» подпишет Урунова: «Может завтра, может в воскресенье»

 
02 Сентября 2022 • 12:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
03.09 20:30

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о сроках возможного трансфера экс-полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Напомним, что узбекский хавбек сегодня стал свободным агентом после расторжения контракта с «красно-белыми».

«Когда будет официальное объявление от клуба? Пока мы Остона не подписали. Может завтра, может в воскресенье. В общем, в ближайшие дни», – цитирует ИвановаSport 24.

Напомним, что Урунов принадлежал московскому «Спартаку» с 2020 года. Последние два сезона футболист сборной Узбекистана провёл на правах аренды за «Уфу», за которую отыграл 25 матчей в Российской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Остон Урунов Трансферы футбола - лето 2022
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ДИНАМО МОСКВА УРАЛ
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