Иванов – о том, когда «Урал» подпишет Урунова: «Может завтра, может в воскресенье»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о сроках возможного трансфера экс-полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Напомним, что узбекский хавбек сегодня стал свободным агентом после расторжения контракта с «красно-белыми».

«Когда будет официальное объявление от клуба? Пока мы Остона не подписали. Может завтра, может в воскресенье. В общем, в ближайшие дни», – цитирует ИвановаSport 24.

Напомним, что Урунов принадлежал московскому «Спартаку» с 2020 года. Последние два сезона футболист сборной Узбекистана провёл на правах аренды за «Уфу», за которую отыграл 25 матчей в Российской премьер-лиге.