​Маричаль дебютирует: состав «Динамо» на матч с «Уралом»

В субботу вечером «Динамо» будет проводить домашний матч восьмого тура Российской премьер-лиги против «Урала». Наставник московской команды Славиша Йоканович решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Гагнидзе, Захарян, Макаров, Грулёв, Тюкавин.

Как видим, в составе «Динамо» дебютирует уругвайский защитник Николас Маричаль.

Матч чемпионата России между «Динамо» и «Уралом» стартует в 20:30 по столичному времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.