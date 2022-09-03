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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пивоваров: «Нам нужна была победа»

 
03 Сентября 2022 • 23:09 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Урал
окончен

В восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» вернулось на победный путь благодаря победе над «Уралом» со счетом 2:1. Этим очень доволен генеральный директор клуба Павел Пивоваров, который назвал успех тяжелым, но все-таки заслуженным.

- Матч был тяжелый, нужна была победа. Довольно жесткий график. Ребята — молодцы, сыграли хорошо. Вся команда заслужила эту победу, - цитирует Пивоварова издание «Спорт-экспресс».

В следующем, девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Динамо» сыграет в гостях с «Сочи», этот матч состоится в пятницу, девятого сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сочи Павел Пивоваров
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окончен Краснодар 2:1 Сочи 2.70 3.65 2.45
окончен Динамо Москва 2:1 Урал
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