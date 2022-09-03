Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - «Урал»

В рамках восьмого тура Российской премьер-лиги столичное «Динамо» на своём домашнем стадионе «ВТБ Арена» примет екатеринбургский «Урал». Свои мнением по этому противостоянию поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:0. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто тут главный аутсайдер. Если «бело-голубые» не потеряют концентрацию, то спокойно добьются положительного результата», - приводятся слова эксперта на станицах Sportbox.

Матч пройдет сегодня, 3 сентября, в Москве. Начало поединка запланировано в 20:30 по московскому времени. Подробный текстовый репортаж будет доступен на Liveresult.ru.

Перед восьми туров «Динамо» занимает седьмое место в таблице РПЛ, а «Урал» располагается на 15-й строчке.