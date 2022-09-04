Уругваец Маричаль оценил уровень футбола в РПЛ

Уругвайский защитник Николас Маричаль поделился мнением об уровне футбола в чемпионате России.

«Очень хороший уровень в РПЛ. Здесь много борьбы, быстрый футбол, интенсивность. В России играет много игроков высокого класса. Я приятно удивлен», - передает слова южноамериканского футболиста «Чемпионат».

«Бело-голубые» купили Маричаля у «Насьоналя» за 4,2 миллиона евро в летнее трансферное окно. Он подписал пятилетний трудовой договор со столичным клубом.

Защитник дебютировал за «Динамо» в матче восьмого тура Премьер-лиги против екатеринбургского «Урала» (2:1).