Бикфалви сравнял счёт в матче «Динамо» и «Урала»

В матче восьмого тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Уралом» завершился первый тайм. В который раз по ходу сезона бело-голубая команда упустила добытый ранее перевес в счёте. На 44-й минуте аутсайдер отыгрался. Последовал навес на дальний край штрафной площади, и там Эрик Бикфалви выиграл воздушное единоборство, переправив мяч в дальнюю часть ворот динамовцев.

На данный момент счет сравнялся, 1:1. «Урал» в онлайн-таблице набирает второе очко, но остается в зоне вылета. «Динамо» отстает от лидеров на три балла, это четвертая строчка в таблице наряду с ЦСКА.