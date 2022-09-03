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Бикфалви сравнял счёт в матче «Динамо» и «Урала»

 
03 Сентября 2022 • 21:32 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Урал
окончен

В матче восьмого тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Уралом» завершился первый тайм. В который раз по ходу сезона бело-голубая команда упустила добытый ранее перевес в счёте. На 44-й минуте аутсайдер отыгрался. Последовал навес на дальний край штрафной площади, и там Эрик Бикфалви выиграл воздушное единоборство, переправив мяч в дальнюю часть ворот динамовцев.

На данный момент счет сравнялся, 1:1. «Урал» в онлайн-таблице набирает второе очко, но остается в зоне вылета. «Динамо» отстает от лидеров на три балла, это четвертая строчка в таблице наряду с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Динамо Москва Эрик Бикфалви
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