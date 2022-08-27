Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Если «Челси» действительно интересуется Захаряном, то нужно переходить» эксклюзив

 
27 Августа 2022 • 19:36 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
03.09 20:30

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход Арсена Захаряна в «Челси».

«Я думаю, что если такая возможность есть, то Арсену нужно переходить. Вопрос ещё в финансовой составляющей трансфера между «Челси» и «Динамо». Такой шанс бывает один раз в жизни. Если «Челси» действительно интересуется Захаряном, то нужно переходить. И для «Динамо» это будет хорошо. Это ведь положительно повлияет на имидж клуба. И имидж футболиста поднимется сильно.

Года два назад мы о таком и не думали. Не думаю, что уход Захаряна станет сильным ударом для «Динамо». Все равно придет какой-то другой мальчишка. Главное искать их. Так что если трансфер состоится, то клубный имидж «Динамо» возрастёт. Вопрос ещё есть такой: готов ли сам Захарян к такому уровню? Понятно, что за ним смотрели, но всё-таки чемпионат России и АПЛ - это разные вещи. Было много случаев, когда футболист уезжал, а заиграть не получилось. Есть опасения, что будет то же самое. Но ребята адаптированы сейчас. Если что-то не получится, то он сможет вернуться сюда, и на него будет спрос», - сказал Деменко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Максим Деменко Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Пари НН 2:2 Динамо Москва
окончен Факел 1:4 Спартак Москва
Идет 41 минута Ахмат 1:1 Крылья Советов 2.15 3.55 3.35
28.08  13:00 Урал ... Зенит
28.08  15:00 Локомотив Москва ... Оренбург 1.83 3.75 4.20
28.08  17:30 Торпедо Москва ... Краснодар
28.08  19:45 Ростов ... ЦСКА Москва 2.75 3.50 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
20:43 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Мы переломили игру»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль похвалил болельщиков «Факела»
20:30 · Россия. Премьер-лига
К середине первого тайма «Ахмат» и «Крылья Советов» обменялись голами
20:26 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль считает заслуженной победу «Спартака»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» обыграл «Факел» - видео видео
20:21 · Россия. Премьер-лига
Федун доволен победой «Спартака»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Во втором тайме «Динамо» потеряло двигательный импульс»
20:03 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» обыграл «Волгарь», забив один гол
19:56 · Россия. Первая лига
«Шинник» покинул зону вылета, разгромив «Уфу»
19:50 · Россия. Премьер-лига
​Врач «Спартака» сообщил о состоянии Зиньковского
19:50 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «В первом тайме провалили игру»
19:40 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» вернулся на 1 место РПЛ
19:36 · Россия. Премьер-лига
​Зиньковский угодил в лазарет «Спартака»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Осинькин поведал план на игру против «Ахмата»
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
Все новости
Рекомендуем