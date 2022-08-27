Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход Арсена Захаряна в «Челси».

«Я думаю, что если такая возможность есть, то Арсену нужно переходить. Вопрос ещё в финансовой составляющей трансфера между «Челси» и «Динамо». Такой шанс бывает один раз в жизни. Если «Челси» действительно интересуется Захаряном, то нужно переходить. И для «Динамо» это будет хорошо. Это ведь положительно повлияет на имидж клуба. И имидж футболиста поднимется сильно.

Года два назад мы о таком и не думали. Не думаю, что уход Захаряна станет сильным ударом для «Динамо». Все равно придет какой-то другой мальчишка. Главное искать их. Так что если трансфер состоится, то клубный имидж «Динамо» возрастёт. Вопрос ещё есть такой: готов ли сам Захарян к такому уровню? Понятно, что за ним смотрели, но всё-таки чемпионат России и АПЛ - это разные вещи. Было много случаев, когда футболист уезжал, а заиграть не получилось. Есть опасения, что будет то же самое. Но ребята адаптированы сейчас. Если что-то не получится, то он сможет вернуться сюда, и на него будет спрос», - сказал Деменко.