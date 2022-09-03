Чудо-гол Макарова позволил «Динамо» перебороть «Урал» Виктора Ганчаренко

В матче восьмого тура чемпионата России «Урал» гостил в Москве.
|(1:0) Тюкавин Константин38'
|44'Бикфалви Эрик (1:1)
|(2:1) Макаров Денис59'
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На буднях «Урал» одержал первую победу в сезоне, забив сразу больше, чем за весь предыдущий отрезок. Два гола получил резервный состав «Сочи» в Кубке России, а за 7 туров РПЛ на счету «шмелей» значился всего один мяч. Переоценивать эту победу перед выездом к «Динамо» не стоит, но настроение у футболистов Гончаренко явно улучшилось. А вот у бело-голубых не самый понятный настрой: Смолов всё ещё травмирован, Захарян расстроен сорвавшимся трансфером.
А может, и не расстроен, по крайней мере, Йоканович этого не заметил и выпустил Арсена в стартовом составе. Но смотрелся Захарян довольно скромно. Вместо него в атаке творили другие: Гагнидзе отличной передачей отыскал Грулёва, форвард смачно пробил под перекладину, но Помазун именно там мяч и достал. Затем уже сам Грулёв вывернул неплохой кросс, Тюкавин изловчился и пробил головой, но и тут на месте был Илья Помазун.
Правда, своего Тюкавин всё же добился. Теперь уже кросс исполнил Паршивлюк, Константин ловко открылся, опередил Мамина и в касание пробил в угол – 1:0. Однако под самый занавес первого тайма «Урал» отыгрался. Забили гости по схожей схеме: навес Подберёзкина, не лучшая игра в обороне от Сазонова и удар Эрика Бикфалви, отправляющий мяч в дальний угол – 1:1. На перерыв команды ушли при равном счёте.
Второй тайм начался поскучнее. Много борьбы, стыков, мало моментов. А на исходе часа игры неожиданно залетел гол. Денис Макаров принял мяч у угла штрафной площади и вдруг разродился шикарным ударом в дальнюю «девятку», Илья Помазун сопроводил мяч прыжком, но отбить не сумел – 2:1. Далее начались многочисленные замены и темп игры начал рваться ещё сильнее. Под конец матча появился и Фёдор Смолов, оправившийся от травмы. Кстати, почти сразу форвард «Динамо» заработал «горчичник» Бивееву.
Не самая яркая, но всё же победа «Динамо» над «Уралом» Виктора Гончаренко. Бело-голубые набирают 16 очков и пока что догоняют «Спартак», которому завтра играть против «Зенита» в центральном матче тура.
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