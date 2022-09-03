Чудо-гол Макарова позволил «Динамо» перебороть «Урал» Виктора Ганчаренко

В матче восьмого тура чемпионата России «Урал» гостил в Москве.

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Динамо - Урал. Гол Егорычева отменен из-за офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Урал. 1:0. Гол Константина Тюкавина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Урал. 1:1. Гол Эрика Бикфалви (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Урал. 2:1. Гол Дениса Макарова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Урал. Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

На буднях «Урал» одержал первую победу в сезоне, забив сразу больше, чем за весь предыдущий отрезок. Два гола получил резервный состав «Сочи» в Кубке России, а за 7 туров РПЛ на счету «шмелей» значился всего один мяч. Переоценивать эту победу перед выездом к «Динамо» не стоит, но настроение у футболистов Гончаренко явно улучшилось. А вот у бело-голубых не самый понятный настрой: Смолов всё ещё травмирован, Захарян расстроен сорвавшимся трансфером.

А может, и не расстроен, по крайней мере, Йоканович этого не заметил и выпустил Арсена в стартовом составе. Но смотрелся Захарян довольно скромно. Вместо него в атаке творили другие: Гагнидзе отличной передачей отыскал Грулёва, форвард смачно пробил под перекладину, но Помазун именно там мяч и достал. Затем уже сам Грулёв вывернул неплохой кросс, Тюкавин изловчился и пробил головой, но и тут на месте был Илья Помазун.

Правда, своего Тюкавин всё же добился. Теперь уже кросс исполнил Паршивлюк, Константин ловко открылся, опередил Мамина и в касание пробил в угол – 1:0. Однако под самый занавес первого тайма «Урал» отыгрался. Забили гости по схожей схеме: навес Подберёзкина, не лучшая игра в обороне от Сазонова и удар Эрика Бикфалви, отправляющий мяч в дальний угол – 1:1. На перерыв команды ушли при равном счёте.

Второй тайм начался поскучнее. Много борьбы, стыков, мало моментов. А на исходе часа игры неожиданно залетел гол. Денис Макаров принял мяч у угла штрафной площади и вдруг разродился шикарным ударом в дальнюю «девятку», Илья Помазун сопроводил мяч прыжком, но отбить не сумел – 2:1. Далее начались многочисленные замены и темп игры начал рваться ещё сильнее. Под конец матча появился и Фёдор Смолов, оправившийся от травмы. Кстати, почти сразу форвард «Динамо» заработал «горчичник» Бивееву.

Не самая яркая, но всё же победа «Динамо» над «Уралом» Виктора Гончаренко. Бело-голубые набирают 16 очков и пока что догоняют «Спартак», которому завтра играть против «Зенита» в центральном матче тура.