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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чудо-гол Макарова позволил «Динамо» перебороть «Урал» Виктора Ганчаренко

 
03 Сентября 2022 • 22:29 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Урал
окончен

В матче восьмого тура чемпионата России «Урал» гостил в Москве.

Протокол игры  
Динамо Москва2:1Урал
(1:0) Тюкавин Константин38'  
  44'Бикфалви Эрик (1:1)
(2:1) Макаров Денис59'  
Шунин АнтонПаршивлюк СергейСазонов Саба  52'Nicolas MarichalСкопинцев ДмитрийФомин ДаниилГагнидзе Лука 89' (Кутицкий Александр ( 89') Захарян АрсенМакаров Денис 89' (Лесовой Даниил ( 89') Тюкавин Константин 79' (Смолов Фёдор ( 79') Грулёв Вячеслав 63' (Гладышев Ярослав ( 63')
Запасные: Карапузов ВладиславЛещук ИгорьСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисКупцов Илья
Помазун ИльяБевеев Мингиян  79'Мамин Артём  41'Иллой-Айет ЭммерсонГогличидзе ЛеоГазинский Юрий 62' (Юшин Александр ( 62') Мишкич ДаниэльЕгорычев Андрей 87' (Железнов Юрий ( 87') Подберёзкин Вячеслав 70' (Сунгатулин Фаниль ( 70') Гаджимурадов Рамазан 62' (Каштанов Алексей ( 62') Бикфалви Эрик
Запасные: Быковский ИльяКузьмичев ИванЕвсеев АлексейАлексеев Никита
03 сентября. Стадион "ВТБ Арена".

Видео

Динамо - Урал. Гол Егорычева отменен из-за офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Урал. Гол Егорычева отменен из-за офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Урал. 1:0. Гол Константина Тюкавина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Урал. 1:0. Гол Константина Тюкавина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Урал. 1:1. Гол Эрика Бикфалви (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Урал. 1:1. Гол Эрика Бикфалви (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Урал. 2:1. Гол Дениса Макарова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Урал. 2:1. Гол Дениса Макарова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Урал. Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Урал. Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

На буднях «Урал» одержал первую победу в сезоне, забив сразу больше, чем за весь предыдущий отрезок. Два гола получил резервный состав «Сочи» в Кубке России, а за 7 туров РПЛ на счету «шмелей» значился всего один мяч. Переоценивать эту победу перед выездом к «Динамо» не стоит, но настроение у футболистов Гончаренко явно улучшилось. А вот у бело-голубых не самый понятный настрой: Смолов всё ещё травмирован, Захарян расстроен сорвавшимся трансфером.

А может, и не расстроен, по крайней мере, Йоканович этого не заметил и выпустил Арсена в стартовом составе. Но смотрелся Захарян довольно скромно. Вместо него в атаке творили другие: Гагнидзе отличной передачей отыскал Грулёва, форвард смачно пробил под перекладину, но Помазун именно там мяч и достал. Затем уже сам Грулёв вывернул неплохой кросс, Тюкавин изловчился и пробил головой, но и тут на месте был Илья Помазун.

Правда, своего Тюкавин всё же добился. Теперь уже кросс исполнил Паршивлюк, Константин ловко открылся, опередил Мамина и в касание пробил в угол – 1:0. Однако под самый занавес первого тайма «Урал» отыгрался. Забили гости по схожей схеме: навес Подберёзкина, не лучшая игра в обороне от Сазонова и удар Эрика Бикфалви, отправляющий мяч в дальний угол – 1:1. На перерыв команды ушли при равном счёте.

Второй тайм начался поскучнее. Много борьбы, стыков, мало моментов. А на исходе часа игры неожиданно залетел гол. Денис Макаров принял мяч у угла штрафной площади и вдруг разродился шикарным ударом в дальнюю «девятку», Илья Помазун сопроводил мяч прыжком, но отбить не сумел – 2:1. Далее начались многочисленные замены и темп игры начал рваться ещё сильнее. Под конец матча появился и Фёдор Смолов, оправившийся от травмы. Кстати, почти сразу форвард «Динамо» заработал «горчичник» Бивееву.

Не самая яркая, но всё же победа «Динамо» над «Уралом» Виктора Гончаренко. Бело-голубые набирают 16 очков и пока что догоняют «Спартак», которому завтра играть против «Зенита» в центральном матче тура.

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