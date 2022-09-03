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Аленичев — о Захаряне в «Челси»: «Переходить, как Саша Кокорин, который за полтора года полторы игры сыграл, смысл?»

 
03 Сентября 2022 • 10:23 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
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Через 5 ч. 20 мин.

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Напомним, в августе лондонский клуб сделал «бело-голубым» предложение о покупке 19-летнего футболиста, однако сделка не состоялась, так как стороны столкнулись с техническими проблемами, связанными с переводом денежных средств.  

По мнению специалиста, на данный момент Захарян не в состоянии конкурировать с игроками «Челси», поэтому Аленичев уверен в том, что если бы этот переход состоялся, россиянин отправился бы в аренду.

«Что футболисту делать полгода? Играть за «Динамо» и показывать тот уровень, который он показывал в прошлом году. Потом уже, если зимой получится перейти в другой европейский клуб, будет хорошо. Но, опять-таки, переходить для того, чтобы играть. А переходить, как, к сожалению, Саша Кокорин, который за полтора года полторы игры сыграл, смысл? Получать зарплату — это хорошо, но всё-таки нужно уважать себя как футболиста», — цитирует Аленичева Metaratings.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» семь матчей, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Дмитрий Аленичев Арсен Захарян
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