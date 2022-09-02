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«Милан» интересовался Захаряном

 
02 Сентября 2022 • 13:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
03.09 20:30

«Милан» проявлял интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, сообщает Sport24.

По информации источника, сделка не состоялась из-за сложностей при её оформлении.

Ранее сообщалось, что Захарян может перейти в лондонский «Челси», однако этот трансфер не состоялся ровно по той же самой причине. Также СМИ приписывают интерес к 19-летнему полузащитнику со стороны «Порту».

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» семь матчей, отметившись в них одним забитым голом и двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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