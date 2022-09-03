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Ле Таллек прокомментировал слухи о том, что мог перейти в «Динамо»

 
03 Сентября 2022 • 13:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
Через 6 ч. 58 мин.

Новичок «Торпедо» Дамьен ле Таллек прокомментировал слухи о том, что этим летом мог оказаться в московском «Динамо». Напомним, что экс-футболист «Мордовии» недавно подписал однолетний контракт с «автозаводцами».

«Я хорошо знаю спортивного директора «Динамо», потому что играл у него в Дортмунде. Общение было чисто дружеским», – цитирует Ле Таллека Sport 24.

«Торпедо», за который в данный момент выступает Ле Таллек, идёт на предпоследнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги с одним очком в активе. Свой следующий матч в чемпионате «автозаводцы» проведут дома против «Ростова». Игра стартует в понедельник в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Динамо Москва Дамьен Ле Таллек
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