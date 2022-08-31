Ерёмин рассказал, что способно помешать переходу Захаряна в «Челси»

Футбольный агент Олег Ерёмин высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

По мнению Ерёмина, вероятность осуществления такого трансфера зависит от желания клубов, а сам футболист имеет все шансы закрепиться в АПЛ.

«Желание игрока, как я понимаю, есть. В 99% случаев переходы из России за рубеж срываются по причине того, что стороны не могут договориться об условиях.

Всё будет зависеть от пацана, от того, как он адаптируется к условиям, требованиям, и насколько будет мотивирован закрепиться в составе лондонцев и вообще в АПЛ», — приводит слова Ерёмина Metaratings.

Также агент считает, что гражданство футболиста не должно сказаться на переходе.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен выкупить Захаряна у «Динамо» за 15 миллионов евро. Переговоры продолжаются.