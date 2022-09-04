Урунов прокомментировал трансфер в «Урал»

Узбекский полузащитник Остон Урунов, покинувший московский «Спартак» на правах свободного агента, высказался насчет своего перехода в екатеринбургский «Урал». Его слова приводятся на страницах «Спорт-экспресса».

«Подписал контракт. Эмоции от перехода в «Урал»? Хорошие. Выберемся ли мы после такого старта? Да», - сказал 21-летний исполнитель.

Напомним, что Урунов выступал за «Спартак» с 2020 года.

В восьмом туре Премьер-лиги «Урал» потерпел гостевое поражение от столичного «Динамо» со счетом 1:2.

В настоящий момент екатеринбургская команда с одним набранным очком занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.