Московское «Динамо» официально объявило о том, что полузащитник Никола Моро проведёт сезон на правах аренды в составе итальянской «Болоньи». По окончанию кампании клуб из Серии А может воспользоваться правом выкупа.

Напомним, что Моро успел провести 6 матчей в новом сезоне Российской премьер-лиги. В этих поединках хорватский полузащитник отметился двумя результативными передачами.

24-летний Моро оказался в РПЛ в 2020 году, когда перешёл из загребского «Динамо». С тех пор полузащитник провёл в чемпионате 58 матчей, где записал на свой счёт 4 забитых гола и 4 ассиста.

В настоящий момент Моро ещё не дебютировал за взрослую сборную Хорватии.