В «Порту» отреагировали на слухи об интересе к Захаряну

Пресс-секретарь «Порту» Педро Аморим прокомментировал новость об интересе португальского клуба к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.

«Интерес к Захаряну со стороны «Порту»? Понятия не имею», — приводит слова Аморима Sport24.

Ранее сообщалось, что Захарян может продолжить карьеру в «Челси». В августе лондонский клуб сделал «бело-голубым» официальное предложение о покупке 19-летнего футболиста, однако стороны не смогли решить технические вопросы, связанные с переводом денежных средств, до закрытия трансферного окна.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» семь встреч, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.