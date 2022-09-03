Норманн прошёл медосмотр перед переходом в «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прошёл медосмотр перед своим трансфером в московское «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Норманн мог перейти в «Локомотив», однако «железнодорожники» решил отказаться от услуг 26-летнего игрока из-за его высоких требований по заработной плате.

Напомним, что вторую часть минувшего сезона норвежский футболист провёл на правах аренды в английском «Норвиче», отметившись одним голом и тремя результативными передачами в 25 проведённых матчах.

После семи туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице с 13 очками в своём активе. Следующий матч подопечные Славиши Йокановича проведут сегодня, 3 сентября, против «Урала». Начало — в 20:30 по московскому времени.