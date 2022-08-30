Абаскаль надеется, что Селихов сыграет против «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (1:0) оценил состояние здоровья голкипера Александра Селихова.

- Будет ли Селихов готов к «Зениту»?

- Александр приболел. Мы ждём его возвращения. Посмотрим по его состоянию. Мы надеемся, что завтра Селихов уже будет тренироваться, - приводит слова Абаскаля корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Напомним, что в воротах «Спартака» сегодня играл Александр Максименко. В текущем сезоне Селихов провел семь поединков и пропустил восемь мячей. Дважды ему удавалось отыграть всухую.

Матч с «Зенитом» состоится 4 сентября на «Открытие Арене».