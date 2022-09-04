«Спартак» озвучил состав на битву с «Зенитом», Бальде – в запасе

В главном матче восьмого тура Премьер-лиги России «Спартак» будет принимать «Зенит». Наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль выбрал такой стартовый состав на столь принципиальную битву:

Максименко, Чернов, Джикия, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев.

Новичок «Спартака» Кейта Бальде начинает игру в запасе.

Противостояние между «Спартаком» и «Зенитом» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой на «Открытие Арене» можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что до старта восьмого тура «Зенит» занимал в турнирной таблице первое место (17 баллов), а «Спартак» - второе (16).