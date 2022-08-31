Широков оценил шансы «Спартака» стать чемпионом

Экс-полузащитник сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков высказался относительно шансов московского «Спартака» на чемпионский титул в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Шансы есть, могут выиграть. Если продолжат собирать очки в тех матчах, в которых они должны это делать, может получиться», - приводит слова Широкова «РБ Спорт».

После семи туров команда Гильермо Абаскаля набрала 16 баллов и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко.

В воскресенье, 4 сентября, «Спартак» примет петербургский клуб на «Открытие Банк Арене». Начало матча – 20:00 по московскому времени.