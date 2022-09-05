Мостовой раскритиковал Абаскаля за слова после игры с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал тактику, выбранную главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

Мостовой отметил, что его очень удивило заявление испанского специалиста после прошедшей встречи, которая, по мнению эксперта, показала огромную разницу меду «Спартаком» и «Зенитом».

«В первом тайме было особенно очевидно: одна команда играла, а вторая на неё смотрела. После игры меня удивили слова Абаскаля, который сказал, что «Спартак» осознанно выбрал такую тактику. Получается, он в раздевалке сказал: «Ребята, отдайте им мяч и стойте, ждите?» Ну, это глупость — такое можно сказать команде из второй или третьей лиги», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Это поражение опустило «Спартак» на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Абаскаля проведут 11 сентября против «Ростова». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.