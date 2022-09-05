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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой раскритиковал Абаскаля за слова после игры с «Зенитом»

 
05 Сентября 2022 • 15:32 Комментировать (5)
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал тактику, выбранную главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

Мостовой отметил, что его очень удивило заявление испанского специалиста после прошедшей встречи, которая, по мнению эксперта, показала огромную разницу меду «Спартаком» и «Зенитом».

«В первом тайме было особенно очевидно: одна команда играла, а вторая на неё смотрела. После игры меня удивили слова Абаскаля, который сказал, что «Спартак» осознанно выбрал такую тактику. Получается, он в раздевалке сказал: «Ребята, отдайте им мяч и стойте, ждите?» Ну, это глупость — такое можно сказать команде из второй или третьей лиги», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Это поражение опустило «Спартак» на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Абаскаля проведут 11 сентября против «Ростова». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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redwhite1959
05 Сентября 2022 в 16:13
Уже в первом тайме было отчётливо видно, что "Зенит" высоко прессингует около штрафной хозяев по 5-6 человек сразу. Противоядием против такого прессинга должен быть ПЕРВЫЙ пас, который отрезает СРАЗУ эту группу и - при условии его точности - начинается атака с ходу! Первый гол "Спартака" именно и был так организован, когда Игнатов выдал ПЕРВЫЙ и ТОЧНЫЙ пас на Соболева! Но ни Максименко, ни защитники "Спартака", ни его опорники таким талантом не обладают, а потому кроме одной вразумительной атаки с преодолением высокого прессинга соперника хозяева ничего не создали!(( И - уверен - на тренировках этому компоненту Абаскаль тоже не уделил НИКАКОГО внимания!((
wild cat
05 Сентября 2022 в 16:01
Объективности ради, прицел поточнее у зенитчиков, они бы все решили уже в первом тайме. И ни кто не отдавал мяч Зениту. Просто СБГ не давали играть в свой футбол КБ, выключив основных игроков соперника. Зенит был просто быстрее и на подборе, и в принятии решений, и в движении мяча.
sierge
05 Сентября 2022 в 15:49
Надо объективно оценивать силы. Если бы Спартак играл с открытым забралом то получил бы 5 еще в первом тайме. Бразильское нападение было бы не сдержать. В итоге Спартак поймали на контратаке. Первый гол Зенита был по сути делом случая. Второй удар тоже один на сотню. Если бы Спартак вымучал хотя бы ничью то все бы хвалили Абаскаля.
Volond
05 Сентября 2022 в 15:54
Второй гол это полная импотенция нашей обороны... как пеньки стояли
Volond
05 Сентября 2022 в 15:47
Александр всё не унимается
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