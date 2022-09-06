Малком ответил на вопрос, станет ли «Зенит» чемпионом РПЛ

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком пообщался с журналистами после волевой победы над столичным «Спартаком» в рамках восьмого тура чемпионата России.

«Станет ли «Зенит» чемпионом? Мы стараемся делать все возможное, чтобы вновь выиграть РПЛ, но не вижу смысла сейчас говорить об этом», - передает слова легионера «РБ Спорт».

«Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счетом 2:1. После этого успеха в копилке петербургского клуба стало 20 очков, команда единолично возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. Что касается «красно-белых», то они занимают пятое место.

В рамках девятого тура Премьер-лиги «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Оренбург».