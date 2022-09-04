Тарпищев: «Спартаку» не помешало бы усиление»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне.

Встреча завершилась победой «Зенита», которая оказалась волевой - счет в первом тайме открыли как раз что москвичи усилиями Александра Соболева. Шамиль Тарпищев, глава теннисной федерации России и большой поклонник московского клуба, поделился своим мнением об игре. Он считает, что его любимцам требуется усиление.

- Мне нравится «Спартак» в том плане, что все матчи играет на хорошем эмоциональном фоне. Но усиление не помешало бы. Если «Зенит» имеет равноценный двойной состав, но у других команд такого нет. Результат закономерен, но для «Спартака» он небезнадежен — команда растет, - цитирует специалиста Metaratings.ru.

В девятом туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом».