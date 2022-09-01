Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тедеско рассказал о своей реакции на уход Федуна из «Спартака»

 
01 Сентября 2022 • 14:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.55 X 3.80 2 1.97
04.09 20:00

Леонид Федун продал свои акции «Спартака» компании «Лукойл», превратившись из владельца «красно-белых» в их болельщика. Федун уже успел посетить «Открытие Арену» в новом статусе, где он сказал, что чувствует себя прекрасно. Между тем, о своей реакции на уход Федуна рассказал бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско.

«Я был очень удивлён уходу Федуна из «Спартака», даже немного шокирован. Я знаю, что клуб значил невероятно много для Леонида Арнольдовича. Он всегда любил «Спартак» и отдавал всего себя команде», - высказался Тедеско, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Тедеско отметил, что в своё время он хорошо сработался с Федуном, и владелец «Спартака» доверял ему, как и Зарема Салихова.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в воскресенье, 4 сентября. Команда Гильермо Абаскаля на своём поле сыграет против «Зенита».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Доменико Тедеско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
15:19 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис прогнозирует судейский скандал на матче «Спартак» - «Зенит»
14:56 · Россия. Премьер-лига
​Промес и Малком – в номинации на звание лучшего игрока РПЛ в августе
14:52 · Россия. Премьер-лига
​Семак, Абаскаль и Карпин – в числе претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в августе
14:41 · Россия. Премьер-лига
Агент объяснил, в чём сложность в переговорах «Спартака» по Фернандесу
14:27 · Россия. Премьер-лига
Тедеско рассказал о своей реакции на уход Федуна из «Спартака»
14:17 · Кубок России
​Уткин объяснил, почему кубковые матчи медийных команд ему понравились больше, чем матчи команд РПЛ
13:33 · Россия. Премьер-лига
Нападающий Барсов покинул «Сочи» и перешёл в «Нефтехимик»
13:12 · Россия. Премьер-лига
ФА не блокировала трансфер Захаряна, «Челси» намерен закрыть сделку сегодня
12:44 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» проявляет интерес к Марку Косте
12:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» поборется с «Зенитом» за молодого игрока «Сочи»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Зарплата Кутепова в «Торпедо» значительно ниже той, которую он получал в «Спартаке»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Генич — об Игнатьеве: «Проблема не в Иване, а в его окружении»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Захаряна в «Челси» окончательно сорвался
11:47 · Россия. Премьер-лига
Ле Таллек оценил уровень игры «Торпедо»
11:12 · Кубок России
Рамирес оценил шансы «Краснодара» выиграть кубок России
Все новости
Рекомендуем