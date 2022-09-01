Тедеско рассказал о своей реакции на уход Федуна из «Спартака»

Леонид Федун продал свои акции «Спартака» компании «Лукойл», превратившись из владельца «красно-белых» в их болельщика. Федун уже успел посетить «Открытие Арену» в новом статусе, где он сказал, что чувствует себя прекрасно. Между тем, о своей реакции на уход Федуна рассказал бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско.

«Я был очень удивлён уходу Федуна из «Спартака», даже немного шокирован. Я знаю, что клуб значил невероятно много для Леонида Арнольдовича. Он всегда любил «Спартак» и отдавал всего себя команде», - высказался Тедеско, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Тедеско отметил, что в своё время он хорошо сработался с Федуном, и владелец «Спартака» доверял ему, как и Зарема Салихова.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в воскресенье, 4 сентября. Команда Гильермо Абаскаля на своём поле сыграет против «Зенита».