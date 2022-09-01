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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов сравнил Промеса и Клаудиньо

 
01 Сентября 2022 • 09:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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04.09 20:00

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов провел сравнение между своим одноклубником Куинси Промесом и полузащитником петербургского «Зенита» Клаудиньо.

«Клаудиньо - один из немногих в нашем чемпионате, кто выделяется, яркий игрок. Но у нас есть Куинси. Он сейчас равен Клаудиньо», - передает слова полузащитника «красно-белых» издание «РБ Спорт».

Поединок между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Игра состоится на столичном стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября. Начало – 20:00 мск.

По итогам семи туров москвичи идут вторым в таблице, а питерцы занимают первое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Куинси Промес Руслан Литвинов Клаудиньо
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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