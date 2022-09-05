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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

На матче «Спартак» - «Зенит» полиция задержала 66 фанатов

 
05 Сентября 2022 • 18:49 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Главным событием восьмого тура Российской премьер-лиги стала битва двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», на игре полиция задержала 66 фанатов.

Большая часть задержаний – 41 –  была связана с распитием алкоголя и появлением на стадионе в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 22 человека были задержаны за нарушение правил поведения на стадионе. Остальным трём болельщикам вменили мелкое хулиганство.

Напомним, что «Спартак» проиграл «Зениту» на своём поле со счётом 1:2. Команда Сергея Семака продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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