На матче «Спартак» - «Зенит» полиция задержала 66 фанатов

Главным событием восьмого тура Российской премьер-лиги стала битва двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», на игре полиция задержала 66 фанатов.

Большая часть задержаний – 41 – была связана с распитием алкоголя и появлением на стадионе в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 22 человека были задержаны за нарушение правил поведения на стадионе. Остальным трём болельщикам вменили мелкое хулиганство.

Напомним, что «Спартак» проиграл «Зениту» на своём поле со счётом 1:2. Команда Сергея Семака продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России.