Бушманов рассказал, чего ждёт от матча «Спартак» - «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Евгений Бушманов высказался о грядущем противостоянии между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Премьер-лиги.

«Будет интересный и зрелищный матч. Играют две лучшие команды на сегодняшний день. Жду яркой игры. Не будет такого, как в Суперкубке. «Спартак» сейчас лучше готов», - цитирует эксперта «Чемпионат».

«Спартак» сыграет с «Зенитом» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 4 сентября. Начало – 20:00 мск.

Хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице, а гости располагаются на первой строчке.