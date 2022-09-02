​Семак высказался о состоянии Клаудиньо и Кузяева перед битвой со «Спартаком»

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу состояния здоровья полузащитников Клаудиньо и Далера Кузяева. По словам специалиста, проблемы до сих пор тревожат обоих футболистов.

Напомним, что в настоящий момент «Зенит» готовится к гостевому матчу Российской премьер-лиги против «Спартака».

«Клаудиньо начинает заниматься в общей группе - всем вместе нам нужно будет принять решение по поводу его участия. То же самое касается и Далера - он начинает фрагментарно заниматься, хотя есть факторы, которые ему мешают», - высказался Семак. Слова тренера приведены на страницах клубного сайта «Зенита».

Битва двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» начнётся 4 сентября в 20:00 по московскому времени. После семи туров питерцы лидируют в турнирной таблице РПЛ (17 очков), а москвичи идут вторыми (16 очков).