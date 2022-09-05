Мантуан: «Зенит» уничтожил «Спартак»

Новичок петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о волевой победе над столичным «Спартаком» в матче восьмого тура чемпионата России. «Сине-бело-голубые» выиграли на «Открытие Банк Арене» со счетом 2:1.

«Мы - «Зенит». Прессинговали, хорошо выходили в атаку. Вся команда отлично сыграла! Уничтожили «Спартак», - приводит слова бразильского полузащитника «Спорт-экспресс».

После этой победы на счету петербургского клуба стало 20 очков. Команда с берегов Невы уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Спартак» с 16 набранными баллами располагается на пятом месте.