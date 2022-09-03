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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: «Нужно болеть за нашу команду»

 
03 Сентября 2022 • 00:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.80 X 3.80 2 1.90
04.09 20:00

В прошедшем в Москве «Матче легенд» московского «Спартака» и питерского «Зенита» сильнее оказались легенды красно-белых - «Спартак» победил со счетом 2:1. Голы в матче забили Роман Павлюченко и Александр Ширко с одной стороны, и Игорь Денисов - с другой, питерской стороны. События игры прокомментировал бывший спартаковец Андрей Тихонов, в 1996 году ставший лучшим игроком России.

- Нужно болеть за нашу любимую команду. Надеюсь, этот матч ветеранов был отдушиной. Есть города, где могли бы проводиться ещё игры. Это вторая игра, почему мы должны встать? - цитирует Тихонова «Спорт-экспресс».

Напомним, что завтра в поединке сойдутся нынешние составы команд - в рамках восьмого тура РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Тихонов
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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