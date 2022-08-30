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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Не буду спорить с тем, что никто не сможет закрыть Клаудиньо в РПЛ»

 
30 Августа 2022 • 10:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.30 X 3.80 2 2.05
04.09 20:00

Футбольный агент Фернандо Гарсия, который представляет интересы полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо, высказался о своем клиенте.

«Клаудиньо никто не может закрыть? Не буду спорить с тем, что никто не сможет закрыть его в РПЛ», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-экспресса».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 25-летний бразильский полузащитник провел пять поединков, отметившись голом и тремя голевыми передачами. В настоящий момент Клаудиньо находится в лазарете из-за повреждения.

По итогам семи туров «Зенит» с 17 очками занимает первое место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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