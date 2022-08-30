Агент: «Не буду спорить с тем, что никто не сможет закрыть Клаудиньо в РПЛ»

Футбольный агент Фернандо Гарсия, который представляет интересы полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо, высказался о своем клиенте.

«Клаудиньо никто не может закрыть? Не буду спорить с тем, что никто не сможет закрыть его в РПЛ», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-экспресса».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 25-летний бразильский полузащитник провел пять поединков, отметившись голом и тремя голевыми передачами. В настоящий момент Клаудиньо находится в лазарете из-за повреждения.

По итогам семи туров «Зенит» с 17 очками занимает первое место в таблице РПЛ.